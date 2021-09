Municipio Roma I: Ama, domani eco stazioni straordinarie per "Il tuo quartiere non è una discarica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia nei Centri di Raccolta sia nelle eco-stazioni i cittadini potranno consegnare i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Per sopraggiunti motivi logistici non è possibile allestire le eco-stazioni a piazzale Clodio (parcheggio largo Livatino) in I municipio e a lungotevere di Pietra Papa (angolo via E. Fermi) in XI municipio. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, mantenendo le distanze minime di sicurezza. (Com)