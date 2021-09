Ambiente: Giovannini, 70 per cento fondi Pnrr gestiti dal Mims dedicato a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento "dei 62 miliardi di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) gestiti dal Mims è dedicato al cambiamento climatico. Certo, non basta, ma testimonia che il principio del 'non danneggiare l'ambiente' è entrato nelle linee guida dei progetti delle infrastrutture". Lo ha rilevato il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di un videocollegamento al Festival nazionale dell'Economia civile, a Firenze. (Rin)