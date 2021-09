Onu: Di Maio, multilateralismo arricchisce nostre relazioni con gli altri Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia è "un risultato importante" che i Paesi del mondo abbiano capito che per uscire dall'attuale crisi pandemica occorra puntare sul multilateralismo, che "arricchisce le nostre relazioni con gli altri Stati anche dal punto di vista economico". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista rilasciata al "Tg1" al termine del suo soggiorno a New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha ricordato la promessa dell'Italia di mettere a disposizione 45 milioni di dosi di vaccino anti-Covid per i Paesi che ne hanno bisogno. Tuttavia, ha aggiunto, "è già un grande segnale di credibilità che l’Italia sia al 77 per cento di cittadini over-12 che hanno completato il ciclo vaccinale". Il ministro ha commentato anche le manifestazioni di ieri del movimento Friday for future. "I giovani - ha osservato - devono avere l’opportunità di parlare ai grandi della Terra che si riuniranno a Glasgow per la Cop26 tra pochi giorni. È per questo che la prossima settimana organizzeremo a Milano la Conferenza dei giovani sul clima, dove i giovani potranno spiegare ai negoziatori della Cop26 quali sono le loro esigenze e le loro ambizioni". (Res)