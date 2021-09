Emirati: annunciati nuova struttura del governo federale e nuovi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti avranno una nuova struttura di governo federale e un nuovo meccanismo per il lavoro dell'esecutivo per i prossimi 50 anni. Lo ha annunciato in una serie di tweet, lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. Quest'ultimo ha nominato nuovi ministri e ne ha sollevati dall'incarico altri. Lo sceicco Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice governatore di Dubai, è stato nominato vice primo ministro e ministro delle Finanze. Mohammad bin Hadi Al Husseini è stato nominato nuovo ministro di Stato per gli Affari finanziari, succedendo a Obaid Al Tayer. Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi diventerà il nuovo ministro della Giustizia, mentre Abdul Rahman Al Awar sarà il ministro delle Risorse umane e dell'emiratizzazione. Mariam al Muhairi sarà il nuovo ministro per i Cambiamenti climatici e l'ambiente, mentre Abdullah bin Muhair Al Ketbi diventerà il nuovo ministro per gli affari del Consiglio supremo federale. “Fratelli e sorelle, dopo aver consultato mio fratello Mohammed bin Zayed e aver ottenuto l'approvazione del presidente Sua Altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, annunciamo oggi la nuova formazione ministeriale negli Emirati Arabi Uniti insieme a un nuovo meccanismo per il lavoro del governo federale nei prossimi 50 anni", ha scritto su Twitter lo sceicco Mohammed. “Il nuovo meccanismo di lavoro culmina nel nostro piano precedente, 'Uae Vision 2021', durante il quale abbiamo raggiunto le nostre ambizioni negli ultimi dieci anni. Gli Emirati Arabi Uniti oggi guidano il mondo in 100 indicatori di sviluppo e la regione in 470 indicatori governativi, economici e tecnici. Intraprendiamo i nuovi 50 anni con diverse ambizioni globali", ha aggiunto il vicepresidente. (segue) (Res)