Emirati: annunciati nuova struttura del governo federale e nuovi ministri (2)

- “Dobbiamo cambiare gli strumenti di cambiamento che usiamo. Il nuovo meccanismo di lavoro del governo sarà utilizzato per accelerare i risultati, stabilire le priorità e approvare progetti e budget. Chiediamo a tutte le istituzioni federali di andare avanti in linea con esso", ha dichiarato lo sceicco Mohammed. Il nuovo meccanismo dei lavori del governo comprende cinque pilastri: il lavoro del governo sarà guidato da importanti progetti di trasformazione, non solo da piani strategici a lungo termine; i prossimi corsi di formazione del cambiamento saranno flessibili e rapidi (da 6 mesi a due anni), a differenza dei precedenti corsi strategici, che andavano dai 5 ai 10 anni; saranno identificate le priorità settoriali, seguite dallo sviluppo di chiari progetti di trasformazione; passare dalla responsabilità esclusiva dei ministeri alla responsabilità congiunta delle squadre di lavoro sul campo. I contratti saranno firmati nell'ambito dei progetti di trasformazione e saranno seguiti dal Consiglio dei ministri; stabilire una scala di incentivi e promozioni basata sulle prestazioni dei team esecutivi e sulla loro capacità di attuare progetti di trasformazione approvati dal Consiglio dei ministri. Lo sceicco Mohammed ha affermato che il gabinetto formerà i primi dieci team di trasformazione settoriale e deciderà sui primi dieci grandi progetti del governo, aggiungendo che saranno firmati accordi sulle prestazioni e verranno identificati i tempi per questi progetti in cui verrà approvato un pacchetto di incentivi per il squadre illustri. (Res)