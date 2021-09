Roma 2021: Liburdi (Fd'I), con Michetti finalmente tutela dipendenti Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come se non bastasse in una città che vive in emergenza continua su tutti i fronti, la Raggi ha da tempo azzerato il bilancio per la Protezione Civile di Roma abbandonando di fatto tutti i dipendenti. Con l’elezione di Enrico Michetti a sindaco della Capitale, e con Giovanni Ottaviano e Lavinia Mennuni come consiglieri, sarà finalmente valorizzato e sostenuto un corpo fondamentale per il tessuto sociale della città". Lo dichiara in una nota il dirigente romano di Fratelli d’Italia Andrea Liburdi. (Com)