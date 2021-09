Cdp: Giacomoni (FI), le imprese vanno patrimonializzate, non statalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti "è uno strumento fondamentale per sostenere il nostro tessuto produttivo e per proteggere gli asset strategici del nostro Paese, soprattutto in questo momento di forte difficoltà che molte imprese stanno attraversando a causa del Covid. Ciò non significa però usare Cdp, come qualche forza politica pensava di fare, per statalizzare o nazionalizzare interi settori produttivi, facendo entrare lo Stato dappertutto". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, rispondendo alle domande di Massimo Giletti durante gli Stati generali dell'economia abruzzese. "I governi Conte 1 e Conte 2 pensavano di poter utilizzare Cdp come un bancomat per risolvere i problemi che di volta in volta si presentavano: da Alitalia, all'Ilva ad Autostrade - ha aggiunto il parlamentare -. Grazie alla commissione di vigilanza che presiedo e alla professionalità del management di Cdp abbiamo fatto rispettare la legge e lo statuto della cassa, che prevede che può fare solo investimenti che siano economicamente e finanziariamente sostenibili e con prospettiva di redditività. Cassa depositi e prestiti, grazie all'enorme massa di risorse private che gestisce, a cui si aggiungono quelle pubbliche di Patrimonio rilancio, ha un ruolo centrale nell'ambito dell'intervento dello Stato in economia. Un ruolo strategico per il nostro sistema produttivo". (segue) (Com)