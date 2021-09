Cdp: Giacomoni (FI), le imprese vanno patrimonializzate, non statalizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha aggiunto: "Soprattutto in un momento di difficoltà come questo, è fondamentale avere una leva pubblica come accade in tutti gli altri Paesi europei. In questo momento storico, a causa della pandemia, questo ruolo si dovrà ulteriormente rafforzare, ma senza che Cdp diventi una nuova Iri o peggio una vecchia Gepi. Non abbiamo bisogno di statalizzare, ma di patrimonializzare le nostre imprese ed anche per questo continuo ad insistere sulla necessità di istituire un Fondo sovrano italiano, pubblico-privato, gestito dal Cdp - ha concluso Giacomoni - con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane". (Com)