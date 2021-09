Amministrative: Boccia (Pd), da Gualtieri grandissimo lavoro per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Gualtieri a Roma "sta facendo un grandissimo lavoro" e ora la città "ha la grande occasione di utilizzare la sua competenza e la sua credibilità europea per attuare quegli investimenti e cambiare la storia della città". Così il deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico Francesco Boccia in un'intervista ad "Affari Italiani". "Roberto Gualtieri a Roma sta facendo un grandissimo lavoro. I sondaggi sul voto nelle varie città ovviamente li guardiamo, come tutti, ma non li commentiamo perché rappresentano valutazioni statiche, alla giornata. Io so solo che in queste ore tutti i nostri candidati hanno fatto centinaia di incontri e ogni giorno questa massa di energia e di entusiasmo si moltiplica. Gualtieri, poi, è stato il protagonista con il presidente (Giuseppe) Conte del negoziato sul Recovery e ora Roma ha la grande occasione di utilizzare la sua competenza e la sua credibilità europea per attuare quegli investimenti e cambiare la storia della città: nelle periferie, sulle scuole, sui trasporti e per l’eterna emergenza rifiuti che, con Gualtieri sindaco, terminerà", ha detto Boccia. "Stiamo lavorando ogni giorno pancia a terra, in ogni strada e in ogni angolo e faremo così fino all’ultimo minuto", ha aggiunto. (segue) (Com)