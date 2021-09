Amministrative: Boccia (Pd), da Gualtieri grandissimo lavoro per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi, ha quindi proseguito Boccia, "è nato per completare l’uscita del nostro Paese dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal Covid-19 e per attuare il Pnrr che il governo Conte aveva ottenuto, con un successo tutto del centrosinistra, alleato con il M5S. Io non l’ho dimenticato e ricordo ancora gli insulti di Salvini e Meloni in Aula quando stavamo chiudendo in quel Consiglio europeo un negoziato storico seguito, appunto, da Gualtieri. Dicevano - prosegue la nota - che non avremmo mai ottenuto quelle risorse e, se le avessimo ottenute, sarebbero state risorse italiane. Nulla di più falso. Oltretutto, parte di quelle risorse arrivano, per la prima volta nella storia, con il debito comune, anche di quello di olandesi e tedeschi. Questa è la politica, quando la si fa così si cambia anche l’Europa. Vedremo cosa dirà il tempo", ha detto Boccia, che ha ribadito "massima lealtà e sostegno al governo Draghi che deve attuare le riforme del Recovery e andare avanti fino a fine legislatura, nonostante il non semplice rapporto con la Lega. Ma la domanda - ha aggiunto - non deve porla a me: noi siamo questi in Italia e in Europa ed eravamo questi anche prima, soprattutto in Ue. Il perimetro del governo allargato alla Lega non l’abbiamo deciso noi. Ora portiamo il Paese fuori dall’emergenza e completiamo la legislatura, poi ci sarà il tempo per capire tante cose", ha concluso Boccia. (Com)