Lega: Cecchetti, Stati generali dei sindaci utili e costruttivi

- È stata una mattina utile, importante e costruttiva con questa riunione degli Stati generali dei sindaci e amministratori della Lega. Un momento di confronto tra la nostra parte al Governo nazionale e regionale e la nostra parte amministrativa sul territorio. Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier spiegando che “Era necessaria una mattina come questa per fare una sintesi, per rivendicare che siamo la Lega del fare, della concretezza nelle risposte ai cittadini e su questo faccio un esempio su tutti: a febbraio il Pd chiedeva il commissariamento della Lombardia perché c'erano alcuni disagi nella campagna vaccinale e da allora abbiamo inoculato 14 milioni di dosi vaccinali, immunizzando l'85 per cento della popolazione over 12 anni”. Stiamo lavorando tanto quotidianamente, con i nostri ministri e sottosegretari al governo, con la nostra giunta regionale lombarda, con i nostri sindaci e assessori impegnati sul proprio territorio. (segue) (Com)