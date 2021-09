Lega: Cecchetti, Stati generali dei sindaci utili e costruttivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è la concretezza della Lombardia – prosegue la nota - come sono concreti i miliardi, decine di miliardi, reperiti e stanziati dal Governo grazie al lavoro del nostro ministro Giorgetti e dagli nostri esponenti nell'Esecutivo per far ripartire l'economia reale sul territorio lombardo. Come i 40 miliardi per sostenere le imprese, gli artigiani, i commercianti e le partire Iva, i 4 miliardi per le opere pubbliche sul territorio lombardo, gli 11 miliardi per le infrastrutture per le prossime Olimpiadi Invernali del 2026, i 2 miliardi per sostenere le nostre imprese, i 2 miliardi per acquistare 220 nuovi treni per migliorare il trasporto ferroviario lombardo, i 3,5 miliardi per migliorare il nostro sistema sanitario, quello ospedaliero e la medicina di base, e tanto altro ancora”. (Com)