Afghanistan: Quartapelle (Pd), oggi al fianco donne per dare voce a chi ne ha sempre meno

- Scendendo in piazza oggi, nella giornata mondiale in solidarietà con le donne afgane, si fa una cosa necessaria: si dà voce a chi voce ne ha sempre meno. Lo ha detto Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo nella segreteria nazionale del Partito democratico, intervenendo al presidio in solidarietà con le donne afgane a Milano. "Ai milioni di ragazze con più di 12 anni a cui da sabato 18 settembre è stato proibito l'accesso alle scuole. Alle donne che da settimane si recano sul posto di lavoro e che, sempre per ragioni di sicurezza, vengono rimandate a casa. A chi è scesa in piazza a volto scoperto nelle città afghane, a grave rischio della propria incolumità personale. Le piazze di oggi - afferma Quartapelle - servono perché i talebani devono vedere che in tanti luoghi del mondo ci sono donne e uomini solidali con chi subisce l'oscurantismo fondamentalista che l'Emirato ha imposto sull'Afghanistan. Quelle piazze devono essere viste anche dalle donne afghane, dalle loro famiglie, perché devono sapere che non sono state lasciate completamente sole. Che c'è chi chiede al governo di non riconoscere il regime dell'Emirato, di sostenere la resistenza della società civile afgana, di evacuare chi è a immediato rischio di vita e i corridoi umanitari", prosegue Quartapelle. "Una società che non lotta più per la democrazia e per la libertà, una società che non sa sostenere chi nel mondo si batte per quegli stessi diritti, è una società morta. Stiamo a fianco di chi si è fidato di noi, di chi ha creduto che si potesse essere libere anche a Ghazni, a Herat, a Jalalabd. Di chi ha creduto che essere nate nel peggiore posto al mondo per essere donna non fosse un destino, ma una condizione da sovvertire. E' il minimo che si possa fare, se vogliamo continuare a professarci democratici", conclude Quartapelle.(Rin)