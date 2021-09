Lavoro: Conte, dobbiamo lavorate con tutti ad un Patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare ad un Patto, non si può lavorare solo con Confindustria o con singole associazioni, ma con tutti. Io ho sempre coinvolto a palazzo Chigi tutte le associazioni di categoria". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel corso della sua visita a Napoli in vista delle prossime elezioni Amministrative, il 3 e 4 ottobre. "Anche questo itinerario in giro per l'Italia serve a raccogliere i bisogni e le necessità del Paese", ha concluso l'ex premier. (Rin)