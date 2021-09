Roma 2021: Figliomeni (Fd'I), mentre Grillo afferma che Raggi vola alto la città sprofonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il comico Beppe Grillo, colui che usò queste parole 'A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n'annamo via da sta gente de fogna' ritiene di poter entrare nelle vicende romane dalla sua bella villa in Liguria e mentre lui cerca di far passare il sindaco Raggi come colei che vola in alto la città di Roma, dopo cinque anni di propaganda e incompetenza, è sprofondata in un degrado senza fine". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Alla fine ci siamo quasi, la famosa valigia, anzi direi un piccolo trolley viste le pochissime cose fatte, peraltro male, che Raggi non ha voluto prendere gliela faranno prendere gli elettori insieme alle scatolette di Palazzo Senatorio. Mentre su Grillo, presunto comico che da tempo ha smesso di far ridere, rimarranno alla storia le sue parole sulle Olimpiadi che hanno fatto tramontare un sogno e un'opportunità sulla città eterna", conclude. (Com)