Brexit: Coldiretti, nel Regno Unito addio ad un pacco di pasta italiana su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Brexit i cittadini britannici abbandonano anche la dieta mediterranea e dicono addio ad un pacco di pasta italiana su quattro con il crollo del 27 per cento delle importazioni. È quanto ha reso noto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento all’allarme sulla mancanza di benzina e cibo nel Regno Unito con l’annuncio del primo ministro Boris Johnson di essere pronto a concedere un visto temporaneo a 5 mila camionisti stranieri per ripristinare le scorte ed evitare le lunghe file. L’uscita del Rgno Unito dall’Unione europea ha avuto un pesante impatto sulla circolazione delle persone e delle merci anche per l’Italia con molti connazionali che sono costretti a tornare in Italia mentre complessivamente Oltremanica si registra un calo del 2 per cento in valore degli arrivi di cibo e bevande Made in Italy nel corso del primo semestre dell’anno in netta controtendenza – ha sottolineato Prandini – all’aumento del 12 per cento che si è registrato sul mercato mondiale secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat. Il cambio nella dieta degli inglesi a seguito dell’uscita dall’Unione europea si evidenzia anche – precisa il presidente della Coldiretti – dal calo delle importazioni dall’Italia di salsa di pomodoro (-14 per cento), di formaggi (-6 per cento) e vini e spumanti (-2 per cento), in netta controtendenza a quanto avviene nel resto del mondo. (segue) (Rin)