Afghanistan: Sereni su donne afgane, orgogliosa per grande mobilitazione in Italia

- Da New York, quasi al termine della missione per l'apertura della settimana di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, "vedo le foto e i post delle donne italiane in piazza per le donne afgane. Sono orgogliosa di una mobilitazione così ampia e forte nel nostro Paese. Sono idealmente in quelle piazze". Lo scrive su Facebook la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni. "Qui ho avuto modo di incontrare tutte le principali agenzie e uffici delle Nazioni Unite che sono e saranno in prima fila nel lavoro di protezione e assistenza in Afghanistan e nei Paesi limitrofi. In ogni sede, da Ocha a Undp, da Unicef a Unfpa, ci siamo soffermati sull'attenzione particolare che dobbiamo e vogliamo dedicare alla condizione delle bambine e delle donne - prosegue -. Torno in Italia ancora più convinta della necessità di unire gli sforzi della comunità internazionale, dei governi e delle organizzazioni della società civile per portare aiuti concreti e continuare a batterci per il rispetto dei diritti delle donne afghane. Al ritorno, martedì 28, incontrerò a Roma le associazioni femministe e femminili e le organizzazioni della società civile impegnate in questa battaglia per avere da loro idee e proposte e per coordinare i nostri sforzi. Forza".(Res)