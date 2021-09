Violenza donne: Ev, combattere con nuovi strumenti social, mai più sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai più sole. Le donne a Roma si devono sentire al sicuro quando tornano a casa, soprattutto di notte. Nell'epoca dei social serve un canale istituzionale che possa rispondere a questa richiesta, come è successo per il profilo Instagram creato dalla psicologa Laura De Dilectis, che attraverso la pagina DonnexStrada tutti i giorni avvia una diretta Instagram e consente a coloro che non si sentono tranquille di poter interagire, di avere un supporto, di non essere abbandonate". Così Nando Bonessio, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Roma entrambi candidati all'Assemblea capitolina. "Un'idea che ha raccolto in poco tempo - spiega - quasi 100mila follower e che va portata avanti anche a livello comunale. Più del 36,6 per cento delle donne non esce di casa la sera per paura, secondo quanto indicato da una ricerca Istat del 2018 – proseguono Bonessio e Calcerano – Bisogna invertire questa tendenza e aumentare i lampioni per strada, le telecamere e la vigilanza. Roma deve essere una città per le donne. Ora non lo è. Noi di Europa verde, nella coalizione per Gualtieri sindaco, ci impegniamo ad attivare nuovi strumenti social per combattere la paura delle donne nella Capitale". (Com)