Roma: domani al Pincio la camminata solidale di Ail, raccolta fondi a sostegno pazienti e famiglie

- Si svolgerà domani, a Roma, la "Fitwalking for Ail", camminata solidale non competitiva che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i pazienti affetti da tumori del sangue e le loro famiglie. A Roma sulla Terrazza del Pincio di Villa Borghese, "compatibilmente con le disposizioni del Governo in materia di sicurezza sanitaria, dalle ore 9:00 sarà allestito il Villaggio dell’evento con interventi istituzionali, testimonianze e uno sportello informativo sulle attività dell’Associazione per trascorrere insieme una mattinata dedicata ad Ail", si legge in una nota. Giunta alla sua quinta edizione la "Fitwalking for Ail", realizzata con il patrocinio del Coni, torna quindi a essere un evento in presenza, a Roma e contemporaneamente in diverse città italiane, ma sarà possibile partecipare anche autonomamente svolgendo l’attività fisica ovunque si preferisca. (segue) (Com)