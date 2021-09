Roma: domani al Pincio la camminata solidale di Ail, raccolta fondi a sostegno pazienti e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fitwalking for Ail "è un importante appuntamento per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiandoli quindi alla pratica dello sport", spiega ancora la nota. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, "continua ad essere una speciale occasione per i pazienti e per gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica". Con questa iniziativa "Ail sottolinea il beneficio che esiste tra attività fisica e lotta ai tumori del sangue, sia dal punto di vista strettamente fisico sia dal punto di vista psicologico. L’obiettivo della Fitwalking for Ail è mettere in luce gli effetti positivi della pratica sportiva sui pazienti ematologici e quindi sul miglioramento della loro qualità di vita", dichiara Sergio Amadori, presidente nazionale Ail. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, "hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili", conclude. (Com)