Difesa: sottosegretario Pucciarelli, Servizi SpA realtà innovativa e dinamica nel recupero risorse

- "L’odierna inaugurazione del nuovo logo di Difesa Servizi SpA – società in house del ministero della Difesa operante dal 2009 – è una favorevole occasione per sottolineare pubblicamente lo straordinario lavoro svolto dal suo amministratore delegato, l’avvocato Fausto Recchia, e da tutto lo staff di questa innovativa e dinamica realtà, nell’adempiere con competenza, intelligente visione e spirito creativo alla non facile funzione di reperire fondi integrativi per il finanziamento delle attività del ministero della Difesa, e di farlo con una costante attenzione alle esigenze e peculiarità delle Forze armate”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel suo intervento alla presentazione a Venezia del nuovo logo di Difesa Servizi SpA. “Difesa Servizi S.p.A. contribuisce in modo encomiabile a valorizzare l’unicità delle nostre Forze Armate, con un’accurata gestione economica in grado di fornire efficacia e innovazione nel recupero di risorse dal mercato", ha aggiunto. "Ne sono emblematici esempi la manifestazione velica Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, che oggi si conclude nella cornice di questa meravigliosa città lagunare, e quella aerea della scorsa settimana sull’aeroporto militare di Rivolto per le celebrazioni dei 60 anni delle Frecce Tricolori. Rinnovo il mio ringraziamento a Difesa Servizi per i risultati raggiunti in questa prima decade di vita, con il più vivo auspicio per noi tutti che – sotto l’egida del nuovo logo – possa continuare a lungo ad operare nell’interesse delle nostre Forze armate", ha concluso. (Com)