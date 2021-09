Milano: De Corato, Regione attiva su sicurezza monopattini, lo siano anche governo e comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana di ottobre arriverà in prima Commissione la proposta di legge della Giunta regionale che prevede l'obbligo dell'utilizzo del casco e di assicurazione per i monopattini e ne vieta l'utilizzo ai minori. La Regione si è mossa per garantire maggiore sicurezza sulle strade, al contrario ministri e parlamentari vari avevano detto che entro la fine di settembre sarebbe stato presentato il progetto di legge, ma non lo hanno fatto. Che cosa aspettano ancora? L'ennesimo ferito?”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato commentando l'incidente che, la scorsa notte, ha visto coinvolto un 26enne in monopattino a Quarto Oggiaro . La nota prosegue con una domanda che l'assessore regionale rivolge al sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “di fronte a questo stillicidio di incidenti perché non adotta un regolamento per normare l'uso dei monopattini con obbligo del casco per i maggiorenni e limitazione alla velocità come ha già fatto Sesto San Giovanni?". "La sicurezza degli utenti della strada deve venire prima di qualsiasi ideologia ed è una priorità. Non possiamo registrare tre incidenti al giorno, il Parlamento affronti subito la questione e Sala si svegli con un regolamento”, aggiunge Massimo Girtanner, già presidente del Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano. (Com)