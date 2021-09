Varese: arrestato cinquantenne per traffico di stupefacenti e furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ferroviaria di Varese ha arrestato un cittadino marocchino di 50 anni, ricercato a seguito di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione. Gli agenti hanno notato un uomo con comportamenti sospetti durante un servizio di vigilanza all'interno della stazione nord di Varese.Dopo un rapido controllo in banca dati, è emerso che l'uomo era ricercato a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura di Como, per il quale avrebbe dovuto scontare un anno, 5 mesi e 29 giorni di carcere per traffico di stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trova ora in custodia al carcere di Varese (Com)