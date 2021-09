Cina: Evergrande, unità veicoli elettrici non garantisce che potrà ripagare debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità di produzione di veicoli elettrici del colosso cinese Evergrande, a rischio default a causa degli oltre 300 miliardi di dollari di debiti accumulati, ha fatto sapere oggi di non poter garantire l’ottemperanza dei propri obblighi finanziari. “Il gruppo – si legge in un comunicato – sta fronteggiando un serio problema di liquidità. In quest’ottica ha sospeso il pagamento di alcune spese operative e alcuni partner hanno interrotto le forniture per i progetti”. Il comunicato conferma che, come rivelato in precedenza dall’emittente statunitense “Bloomberg”, la Evergrande Nev non è riuscita a pagare gli stipendi di tutti i suoi dipendenti, né i propri fornitori. (segue) (Cip)