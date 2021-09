Cina: Evergrande, unità veicoli elettrici non garantisce che potrà ripagare debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’azienda ha iniziato a negoziare con potenziali investitori per la cessione di alcuni suoi progetti e asset all’estero, con l’obiettivo di “migliorare l’efficienza generale del gruppo e incrementare il capitale operativo”. Tuttavia, la compagnia continua a dirsi “non certa di poter portare a termine uno di tali affari”. La Evergrande Nev è nata nel luglio dello scorso anno con l’obiettivo di contrastare l’impetuosa crescita sul mercato cinese della statunitense Tesla, fondata dal miliardario Elon Musk. La maggior parte delle entrate dell’azienda, tuttavia, provengono ancora dagli investimenti nel settore sanitario. Ieri le azioni della società hanno perso il 25,8 per cento del proprio valore, portando al 93 per cento il crollo dall’inizio dell’anno. (Cip)