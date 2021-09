Covid: assessore Lazio, domani a ospedale Castelli concerto dedicato a giovane medico deceduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di ricordare domani 'Gigi' e il suo sacrificio con un concerto che si terrà presso il nuovo ospedale dei Castelli. Era sempre pronto ad aiutare il prossimo e lo ha fatto anche quel giorno di fine agosto intervenendo per un codice rosso ad un paziente positivo. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e in quelli di tutti i suoi colleghi". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in merito all'omaggio che si terrà domani presso l'ospedale dei Castelli a Gianluigi Andrea Piegari per gli amici 'Gigi' un giovane medico deceduto a causa del Covid e che prestava servizio sul litorale romano. A fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso ad un paziente positivo Covid. Domani presso l'ospedale dei Castelli si terrà il ricordo durante il concerto dedicato agli operatori sanitari dal titolo 'Senza Respiro' sulle note di Ennio Morricone con l'orchestra da Camera di Frosinone. "Avevamo organizzato il concerto 'Senza respiro' prima che il nostro Gigi ci lasciasse per ringraziare tutti gli operatori sanitari per l'impegno, la resilienza, il coraggio. Quelle note domani suoneranno ancora più forte, suoneranno per ricordare la dedizione, il sacrificio e gli ideali che hanno da sempre contraddistinto la vita di Gigi. Alla sua famiglia va l'abbraccio di tutta l'azienda", ha concluso il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostrada. (Com)