Sud: Franco, Pil del Meridione è fermo da 40 anni

- Il Prodotto interno lordo (Pil) del Meridione d'Italia è fermo da circa 40 anni, e il processo di convergenza con il resto del Paese si è arrestato nella prima parte degli anni '80: questo spiega perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano sia di gran lunga il più importante fra quelli europei. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo al seminario "Da Sud - Pnrr è bene comune", a Lecce. "Il Pil pro-capite del Meridione è poco sotto il 60 per cento rispetto a quello del Nord, si tratta di un gap enorme che non ha equivalenti con altri importanti Paesi europei. Inoltre, il tasso occupazione dell'Italia è del 63 per cento, quello del Meridione del 42 per cento. In questo senso, il Next generation Eu nasce anche per favorire una crescita inclusiva che nel caso italiano va declinato in giovani, donne e Meridione, che spesso vanno declinati insieme", ha osservato l'esponente dell'esecutivo. "Questo spiega perché il Piano italiano è di gran lunga il più importante (quasi un quarto delle risorse europee). L'esperimento italiano è particolarmente importante, considerando che il Meridione è area che non riesce a recuperare in un Paese che comunque ha già i suoi problemi", ha aggiunto il ministro. (Rin)