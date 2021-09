Rpt - Milano 2021: orario prolungato in via Larga e nell'ufficio elettorale di via Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione corretta alla fonte, annulla e sostituisce la precedente - Sono circa un milione i milanesi chiamati alle urne per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre ed eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Ai 986.972 elettori residenti a Milano si aggiungono circa 42.260 elettori Aire (italiani residenti all'estero che in occasione delle amministrative non potranno esprimere il loro voto per corrispondenza ma dovranno far rientro in Italia) per un totale di 487.653 maschi e 541.579 femmine. Circa 60mila sono i cittadini diventati maggiorenni dopo il 5 giugno 2016 che voteranno per la prima volta alle amministrative. I neodiciottenni che voteranno per la prima volta in assoluto, invece, sono 8.082, 3.847 femmine e 4.235 maschi. Per avere tutte le informazioni, conoscere i candidati e i servizi offerti agli elettori è online il sito dedicato elezioni.comune.milano.it. Nella sezione "Dove voto?" è possibile verificare il seggio di appartenenza inserendo l'indirizzo di residenza e/o il numero di tessera elettorale. (segue) (Com)