Rpt - Milano 2021: orario prolungato in via Larga e nell'ufficio elettorale di via Messina (2)

- In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili è possibile richiedere una nuova tessera elettorale in una delle sedi anagrafiche o nell'Ufficio Elettorale di via Messina 52. L'Ufficio elettorale e il salone centrale di Via Larga 12 saranno aperti da lunedì 27 settembre a venerdì 1°ottobre dalle ore 8:30 alle 19; sabato 2 ottobre dalle 8:30 alle 20; domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Le sedi anagrafiche decentrate (via Padova, 118 – Municipio 2, via Sansovino, 3 – Municipio 3, via Oglio, 18 – Municipio 4, viale Tibaldi, 41 e via Boifava, 17 – Municipio 5, viale Legioni Romane, 54 – Municipio 6, piazzale Stovani, 3 – Municipio 7, piazzale Accursio, 5, via Quarenghi, 21 – Municipio 8, via Baldinucci,76, largo De Benedetti – Municipio 9) saranno aperte per il rilascio delle tessere elettorali e per l'emissione delle carte d'identità sabato 2 e domenica 3 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. (Com)