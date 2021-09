Vaticano: Papa, l'unità che ci dona Gesù è rispetto dell'escluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina i vescovi amici del movimento dei Focolarini. Nel corso dell'incontro ha detto loro: "L'unità che ci ha donato e che ci dona Gesù non è unanimismo, non è andare d'accordo a tutti i costi. Obbedisce a un criterio fondamentale che è rispetto della persona, il rispetto del volto dell'altro, specialmente del povero del piccolo e dell'escluso". Il Pontefice ha, poi, osservato che la pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze: "Davanti alle ombre di un mondo chiuso, dove tanti sogni di unità vanno in frantumi - ha affermato -, dove manca un progetto per tutti e la globalizzazione naviga senza una rotta comune, dove il flagello della pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze, lo Spirito ci chiama ad avere l'audacia, la paressimo di essere uno".(Civ)