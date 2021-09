Roma: Raggi, pedalata con cittadini su pista lungotevere, investito su mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, la sindaca uscente di Roma e ricandidata M5s Virginia Raggi ha scritto: "Oggi insieme ai cittadini abbiamo pedalato sulla pista lungo il Tevere, da Ponte Milvio a Ponte Cestio. Un percorso storico, tra i più suggestivi della città, frequentato ogni giorno da tantissimi amanti delle due ruote". "È un luogo simbolo di Roma - aggiunge - una pista che in molti tratti abbiamo completamente riqualificato, insieme a tanti altri percorsi ciclabili della Capitale. In questi anni abbiamo trasformato la mobilità romana e abbiamo una visione chiara della Roma del futuro, una metropoli sempre più sostenibile e accessibile, dove tutti possano scegliere di muoversi in bicicletta, così come avviene nelle più grandi e moderne Capitali europee. In questi anni abbiamo investito molto sulla mobilità sostenibile e continueremo a farlo". (Rer)