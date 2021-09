Economia: Franco, obiettivo raddoppiare investimenti pubblici nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo per i prossimi anni è di raddoppiare gli investimenti pubblici andando oltre la quota del 20 per cento sul Prodotto interno lordo (Pil) fra pubblico e privato. Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo al seminario "Da Sud - Pnrr è bene comune", a Lecce. "Le risorse per gli investimenti ci sono, negli ultimi anni abbiamo creato fondi di investimento per 15 anni e abbiamo già stanziato 170 miliardi di euro di qui al 2035. Inoltre abbiamo stanziato in primavera 10 miliardi per l'alta velocità, poi abbiamo i fondi di programmazione europea ordinaria 2021-2027, il Fondo per lo sviluppo e la coesione: nell'insieme abbiamo la possibilità di più che raddoppiare gli investimenti pubblici", ha detto Franco. Per riuscirci, ha aggiunto, "servirà uno sforzo organizzativo enorme da parte della pubblica amministrazione a tutti i livelli: ci sono molte qualità, ma anche alcune difficoltà a progettare e valutare progetti, e questo è un aspetto che va senz'altro modificato". (Rin)