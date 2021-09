Milano: imbrattata panchina arcobaleno, pd: atto ignobile, avanti per l'approvazione legge Zan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È successo un’altra volta. Piazza Insubria. Un piccolo simbolo di una città aperta e inclusiva deturpato da chi una città per aperta e inclusiva non la vuole ed è pronto a contrastarla in ogni modo. Ma noi lo diciamo ancora più forte: per Milano la diversità è il valore più grande. Da rivendicare con orgoglio. Non da nascondere, a differenza di chi per rovinare una semplice panchina ha dovuto agire di nascosto. Questa è la nostra battaglia. Questa è la voce che vogliamo portare nel cuore delle istituzioni della città" – afferma Michele Albiani, responsabile diritti del PD Milano Metropolitana. Alle ore 14.30 la segretaria Silvia Roggiani, insieme a Stefano Bianco, candidato Presidente del Municipio 4 per il centrosinistra, Michele Albiani, responsabile diritti e candidato al Consiglio comunale, e Annalisa Turroni, dell'associazione La Loggia e candidata del PD in Municipio 4, sarà in piazza Insubria per ripulire la panchina imbrattata. (Com)