Sanità: Lollobrigida (Fd'I), su caso Coscioni intervengano Cartabia e Speranza

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, segnala che "dopo la condanna a due anni di reclusione con pena sospesa per violenza privata tentata, continuata e aggravata dall'abuso di potere, la Conferenza Stato Regioni sospenda dall'incarico il dottore Enrico Coscioni, presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in applicazione della legge Severino. A distanza di tre giorni dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli - continua il parlamentare in una nota - è inaccettabile l'assordante silenzio intorno a questa vicenda e bene ha fatto il collega Edmondo Cirielli a sollevare l'attenzione su un caso che riguarda un fedelissimo del presidente della regione Campania". L'esponente di Fd'I conclude: "Gravissimo, inoltre, che Vincenzo De Luca minimizzi su questi fatti, senza procedere alla costituzione di parte civile dell'ente da lui guidato. Fratelli d'Italia chiede che i ministri della Sanità e della Giustizia, Roberto Speranza e Marta Cartabia, intervengano affinché l'Agenas sia guidata da una figura di alto profilo". (Com)