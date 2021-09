Roma 2021: Pelonzi (Pd), date sbagliate? Raggi manda in confusione anche web capitolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il Campidoglio le elezioni comunali sono il 2 e 3 ottobre. Raggi manda in confusione anche il sito di Roma Capitale. Dopo le gaffe sul Colosseo scambiato con l'arena di Nimes o la possibilità dei turisti che dal green open di Guidonia avrebbero potuto ammirare anche la cupola del Colosseo ecco l'ultima scivolata che anticipa di un giorno le prossime elezioni comunali". Così in una nota il capogruppo uscente del Pd capitolino Giulio Pelonzi. (Com)