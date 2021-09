Pa: M5s, su lavoro agile da Brunetta approccio anacronistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera rilevano che "il ministro Brunetta ha liquidato, di fatto bocciandola, l'esperienza dello smart working nelle Pubbliche amministrazioni. Disapproviamo senza se e senza ma questa decisione - continuano i parlamentari in una nota - che consideriamo culturalmente anacronistica perché si fonda sull'idea che quella in presenza sia l'unica forma ordinaria di lavoro. Al contrario, bisogna avere la capacità e la lungimiranza di valorizzare il lavoro agile nella Pa in un momento di rilancio del sistema Paese e coerentemente con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Gli esponenti del M5s concludono: "Interverremo nelle sedi politiche ed istituzionali con l'obiettivo di rimuovere questa assurda e inadeguata frenata verso la modernizzazione, la digitalizzazione e il progresso del lavoro e nei servizi della Pubblica amministrazione". (Com)