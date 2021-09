Governo: Bonetti, ha strategia chiara di ricomporre Paese in visione unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha una "strategia chiara che è quella di ricomporre un Paese in una visione e direzione unitaria con i diversi punti di vista. Si cerca una nuova visione in cui i diritti non sono contrapposti gli uni con gli altri". Lo ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)