Campidoglio: De Vito (FI), ok a 850 atti in 5 anni in Aula, ora Raggi nomini garante anziani

- Il 29 e il 30 settembre, a pochi giorni dal voto per il rinnovo della giunta comunale, si riunirà di nuovo l'Assemblea capitolina - formalmente sciolta - per la discussione di alcuni atti d'urgenza. Il presidente dell'Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, di Forza Italia, ex del M5s, traccia un bilancio della consiliatura ormai chiusa. "In questi cinque anni in cui ho avuto l'onere e l'onore di presiedere l'Assemblea capitolina, sono state approvate 850 delibere - spiega De Vito in un'intervista ad Agenzia Nova -. Credo e spero di aver svolto al meglio la mia funzione di equilibrio tra le parti politiche ma anche di osmosi e collegamento tra l'organo esecutivo e quello consiliare. Il Comune di Roma ha fronteggiato in maniera eccellente la fase di pandemia, è stato uno dei primi a fare i consigli a distanza e abbiamo anche aggiunto la traduzione Lis (Lingua dei segni, ndr) e la votazione elettronica, approvando circa 200 atti in videoconferenza e garantendo così la continuità dell'ente. Inoltre in questa consiliatura si sono approvati per tempo i bilanci, garantendo una sana e corretta programmazione finanziaria dell'ente". (segue) (Rer)