Campidoglio: De Vito (FI), ok a 850 atti in 5 anni in Aula, ora Raggi nomini garante anziani (2)

Tra gli atti approvati "ce ne è uno di cui sono fiero: quello inerente all'istituzione del Garante capitolino degli anziani - sottolinea De Vito -. A Roma negli ultimi vent'anni la popolazione ha assistito a un costante invecchiamento. Oggi le persone over 65 sono circa 650 mila e il tema dell'invecchiamento attivo è centrale per Forza Italia dal momento che è anche sancito dai trattati europei. Riteniamo fondamentale consentire alle persone anziane di mettere a disposizione della società la loro esperienza e competenza, in particolare con un occhio rivolto ai più giovani. L'atto ha visto una votazione pressoché unanime dell'Aula, si tratta di una figura già istituita a Genova, e ora manca soltanto la nomina che va fatta, come prevede la delibera, entro questa consiliatura. Se questo non dovesse avvenire - precisa il presidente uscente dell'Assemblea capitolina - si verificherebbe l'ennesima adempienza della giunta rispetto alla volontà dell'Aula e si provvederà nella prossima consiliatura".