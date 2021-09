Campidoglio: De Vito (FI), ok a 850 atti in 5 anni in Aula, ora Raggi nomini garante anziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Vito negli ultimi mesi della consiliatura ha lasciato il M5s per approdare in FI. Tra le cause dello scontro con la maggioranza c'è il tema della delocalizzazione delle postazioni del commercio ambulante. "Un tema che ho seguito con grande attenzione e che ha generato un forte contrasto con il Movimento 5 stelle - racconta -. Il M5s ha ritenuto di non applicare a Roma la linea espressa a livello nazionale con il decreto rilancio che prevedeva l'estensione della proroga" e quindi il rinvio dell'applicazione della normativa Bolkestein "sino al 2032. La giunta capitolina, invece, sulla base del parere di una autority ha deciso di disapplicare la norma nazionale. Mi sono detto contrario e a marzo ho fatto approvare una mozione che prevedeva l'applicazione della legge nazionale. Ne è nato un contrasto forte. Su questo settore, tuttavia, ci sono stati anche tanti altri errori come la gestione delle delocalizzazioni. Mi sembra ci sia una pervicace volontà della giunta capitolina - precisa - di contrastare una categoria, più che amministrarla, come confermato con la richiesta del canone unico patrimoniale che, invece, a norma di legge, non va richiesto". (segue) (Rer)