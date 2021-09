© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due ultime sedute in Aula Giulio Cesare sono chiamate a votare il consolidato e una variazione di bilancio, su cui in capigruppo c'è stata l'unanimità per l'inserimento all'ordine dei lavori, e poi - tra le altre cose - il bilancio Farmacap e la razionalizzazione delle partecipate. "Questo secondo ordine dei lavori sarà votato in Aula Giulio Cesare perché non c'era l'unanimità", conclude De Vito. (Rer)