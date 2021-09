Roma: Pedica (+Eu), pedalate Raggi tour del degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma continuano le pedalate con Virginia Raggi. Oggi la tappa con partenza da Ponte Milvio per un altro tour del degrado. Mi auguro che lungo il percorso, la sindaca spieghi bene come è riuscita a combinare Roma così: strade dissestate, piste ciclabili con le buche e tantissima sporcizia. Spero che alla pedalata non si siano accodati anche i 'finti' avversari del Pd". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Rer)