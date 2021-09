Lavoro: Romano (M5s), salario minimo sia volano ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro al Senato, Iunio Valerio Romano, osserva: "Il salario minimo è un obiettivo che deve accomunare tutte le forze politiche; può allinearci al resto d'Europa, costituendo un efficace volano per la veloce ripartenza del nostro Paese. E' espressione del diritto a una vita libera e dignitosa. Il M5s - aggiunge il parlamentare su Facebook - è da sempre impegnato nella battaglia contro il sommerso e lo sfruttamento dei lavoratori, realizzato anche attraverso contratti privati che di fatto eludono il dettato costituzionale. L'individuazione legale di una soglia minima di salario non grava sul costo del lavoro, né produce una fuga dai contratti collettivi, costituendo una base di partenza tesa a garantire equità sociale e leale concorrenza fra le imprese. In tal modo, l'economia può trarne giovamento e con essa il benessere collettivo". (Rin)