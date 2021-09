Roma 2021: Bozzi (CC), domani presentazione dei venti impegni per il Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un programma chiaro e puntuale, da settimane già pubblicato sul sito di Calenda Sindaco, con le nostre ricette per amministrare Roma e i Municipi. Ma domani mattina con i nostri 24 candidati della lista civica presenteremo altri venti impegni precisi per il territorio". È quanto dichiara Andrea Bozzi, Consigliere civico del Municipio X e candidato presidente per la lista civica "Calenda sindaco". "Lo faremo in un convegno presso la Sala Conferenze dell'Hotel Fly Decò, ad Ostia. Purtroppo, causa Covid - spiega - i posti saranno ridotti e riservati ad inviti. Venti impegni chiari che prenderemo su ambiente, sport, commercio, mobilità e sociale verso tutti i quartieri del nostro grande territorio e che rappresentano la nostra visione di rilancio. Perché per noi la campagna elettorale non è fatta di slogan o di generici "fidati di me" senza dire cosa vuoi fare, ma di progetti, idee o impegni da prendere con i cittadini a cui chiediamo il voto e la fiducia". (Com)