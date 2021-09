© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per portare il nostro Paese ad avere un maggiore livello di autonomia, per il futuro, nella produzione dei vaccini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)