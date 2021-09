Governo: palazzo Chigi e Villa Doria Pamphilj riaprono al pubblico con le visite guidate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 2 ottobre 2021 riapriranno al pubblico le visite guidate nelle sedi di palazzo Chigi e Villa Doria Pamphilj. Da novembre sarà disponibile il calendario delle visite mensili. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Nell'ambito di questa iniziativa, palazzo Chigi e Villa Doria Pamphilj saranno aperti al pubblico anche in occasione delle Giornate FAI d'autunno. Le visite si svolgeranno lungo un percorso prestabilito ed in ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti atte a prevenire la diffusione dei contagi da virus Covid-19, di seguito indicate: accesso consentito ai soli visitatori che indossano dispositivi di protezione individuale (mascherina); misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner; igienizzazione delle mani con gel disinfettante. I visitatori - continua la nota - potranno accedere solo se in possesso di certificazione verde Covid-19. Sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23 luglio 2021, numero 105, i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-Cov-2 secondo quanto stabilito dalla circolare del ministero della Salute. L'accesso verrà consentito a gruppi di privati cittadini di 12 persone per ogni turno di visita - prosegue la nota - con ingressi ogni venti minuti. Il Casino del Bel Respiro sarà visitabile la mattina di sabato 2 ottobre, con ingresso del primo gruppo alle ore 9:00; alle ore 12:00 l'ultima visita. (segue) (Com)