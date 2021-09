India: Covid, 8 milioni di dosi saranno esportate entro fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India esporterà 8 milioni di dosi di vaccini anti-Covid entro la fine di ottobre, ripristinando così le consegne interrotte lo scorso aprile a causa dell’ondata di contagi che ha colpito il Paese in primavera. Lo ha fatto sapere oggi il segretario agli Esteri Harsh Vardhan Shringla, dopo l’impegno assunto la scorsa notte a Washington dal premier Narendra Modi con gli altri leader del gruppo Quad, ovvero il presidente statunitense Joe Biden, il premier giapponese Yoshihide Suga e l’australiano Scott Morrison. L’obiettivo dell’alleanza è di contrastare l’offensiva della Cina in tema di diplomazia vaccinale. Gli 8 milioni di vaccini prodotti dall’India saranno distribuiti in Paesi dell’Asia-Pacifico.(Inn)