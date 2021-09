Ambiente: Alleanza per economia circolare, presentato Quaderno su mitigazione cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si riuscirà a vincere la sfida dei cambiamenti climatici se non rafforzando l'economia circolare. Secondo l'Ipcc, il panel di scienziati delle Nazioni unite, le politiche di sola riduzione delle emissioni climalteranti non sono ancora sufficienti a contenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C a fine secolo, come sancito nel 2015 con l'accordo di Parigi. Per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 occorre attivare i processi di economia circolare nei settori chiave dell'economia: food, chimica, trasporti, moda e tessile, energia e utility, costruzioni. E questo permetterà anche un abbattimento dei costi della decarbonizzazione: economia circolare e cambiamento degli stili di vita possono avviare strategie che richiedono un livello totale di investimenti annuali inferiore del 5-8 per cento rispetto a quello degli altri scenari con lo stesso livello di riduzione di emissioni. È sui sei settori determinanti per l'economia circolare, oltre che sull'analisi di alcuni strumenti di policy economica e finanziaria, che si concentra l'analisi del nuovo Quaderno dell'Alleanza per l'economia circolare "Economia circolare e mitigazione del cambiamento climatico", che raccoglie le stime degli ordini di grandezza delle emissioni climalteranti e dei relativi potenziali di abbattimento in tutti i settori, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. A presentarlo oggi a nome dell'Alleanza, Giacomo Salvatori di Agici Finanza d'Impresa, assieme a Jesus-Maria Alquezar Sabadie (Direzione generale Ambiente Commissione europea); Renato Grimaldi (Direttore generale Economia circolare, Mite); Hugh McCann (Strategic Partners Lead, Ellen MacArthur Foundation), Claudia Brunori (Responsabile Divisione Uso efficiente risorse Enea); Salvatore Martire (Strategic Innovation Lead Climate KIC). In rappresentanza delle 17 imprese dell'Alleanza intervengono Anna Villari di A2A, Marco Campagna di CIRFOOD, Rossella Carrara del gruppo Costa, Fabrizio Iaccarino di Enel Italia, Filippo Bocchi del gruppo Hera e Carlo Nicolais del gruppo Maire Tecnimont. Obiettivo dell'iniziativa, fornire strumenti di approfondimento al processo decisionale del Summit sul clima, che si apre alla fine di settembre a Milano con la pre-Cop26 per poi approdare alla Conferenza di Glasgow di inizio novembre. (segue) (Rin)