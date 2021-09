Ambiente: Alleanza per economia circolare, presentato Quaderno su mitigazione cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La combinazione tra economia circolare e cambiamenti negli stili di vita rappresenta una strategia di mitigazione efficace sia in termini di riduzione delle emissioni che in termini di costi, si legge nello studio. Per l'Agenzia ambientale europea, le azioni circolari nei settori non energetici "possono avere un impatto prezioso sulla riduzione dei gas serra in tutti i settori", destinati ad aumentare nel tempo: il potenziale di abbattimento è stimato al 2-4 per cento al 2030 e a circa il 10-18 per cento al 2050. Ogni tonnellata di plastica rigenerata - riporta il Quaderno - permette di risparmiare l'equivalente delle emissioni annuali di un'auto. O anche: una riduzione nell'estrazione globale di materie prime del 28 per cento può portare a una riduzione del 63 per cento delle relative emissioni e a una crescita economica del 1,5 per cento. Limitandosi ai soli obiettivi di riciclo, la Ue stima una riduzione di 477 milioni di tonnellate di gas serra legata al raggiungimento degli obiettivi europei introdotti nel 2015. Partendo da queste evidenze, nel Quaderno su "Economia circolare e mitigazione del cambiamento climatico" preparato da Agici, il gruppo di lavoro dell'Alleanza per l'economia circolare ha individuato per i settori food, chimica, trasporti, moda e tessile, energia e utility e costruzioni alcune strategie prioritarie, e ha raccolto le relative stime degli ordini di grandezza delle emissioni climalteranti e dei relativi potenziali di abbattimento. (segue) (Rin)