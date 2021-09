Sanità: Parente (Iv): l’autosufficienza del sangue diventi un punto strutturale del Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid ha avuto purtroppo un impatto pesante su tantissimi campi del sistema sanitario nazionale, tra questi quella della donazione del sangue. Noi dobbiamo adoperarci meglio affinché l’autosufficienza del sangue diventi un punto strutturale, un obiettivo strategico del Sistema sanitario nazionale (Ssn) e dovremmo essere in grado di programmare all’inizio di ogni anno il fabbisogno dei centri trasfusionali. Così la presidente della commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama, Annamaria Parente, intervenendo per un saluto ai lavori del congresso della Federazione italiana associazioni donatori di sangue. "Abbiamo ancora molta dipendenza di fornitura di sangue dall’estero. Dobbiamo prendere spunto da incontri come questi per avere una sinergia positiva e una coesione di forze. Un plauso a donatori volontari, periodici, che sono la migliore garanzia per la qualità e la sicurezza delle terapie trasfusionali che per molti sono indispensabili per salvare vite umane", ha detto Parente. (Com)